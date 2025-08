Esperienza internazionale e mentalità vincente: sono le credenziali di Kourtney Treffers, ala/pivot olandese classe 1994, 189cm di altezza, che nella stagione 2025/26 vestirà la maglia delle Dinamo Women.

Treffers arriva a Sassari dopo aver conquistato il titolo nazionale francese con il Basket Landes, formazione con la quale ha disputato anche l’Eurolega, spingendosi fino alla fase di play-in. la sua carriera è iniziata nella nativa Den Helder (dove quando è rientrata ha vinto due titoli) e proseguita nei principali campionati del continente: Spagna, Polonia (ha vinto il campionato), Belgio, Italia. E proprio l’Italia rappresenta un punto fermo del suo percorso: Treffers ha vestito per quattro stagioni la maglia di Battipaglia, contribuendo alla promozione in A1 e producendo numeri di altissimo livello (oltre 20 punti e 12 rimbalzi nella stagione 2013/14), per poi distinguersi anche in massima serie.

Kourtney Treffers ha detto: "Ho deciso di firmare per la Dinamo perché fin dal primo contatto ho avuto ottime sensazioni. Ho parlato con l’allenatore Paolo Citrini e il modo in cui ha comunicato la sua visione e la fiducia nella squadra – e in me – mi ha colpita. A questo punto della mia carriera, non cerco solo di giocare: voglio avere un impatto. Mi sento forte, concentrata e grata per la possibilità di rappresentare la Dinamo e far parte di qualcosa che va oltre il basket: è energia, entusiasmo e amore per il gioco.”

