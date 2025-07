È iniziata ufficialmente la nuova stagione della Dinamo Banco di Sardegna con le visite mediche ai primi giocatori.

In mattina Marco Ceron e Luca Vincini, più i giovani aggregati alla prima squadra, Enrico Casu e Michele Cipriano – accompagnati dal team manager Luca Gandini – si sono recati al centro medico CDS di via Porcellana a Sassari, partner sanitario del club biancoblu. Hanno effettuato un check-up completo: analisi del sangue, ecocardiogramma, risonanza magnetica e visita medico-sportiva.

Nel pomeriggio il gruppo ha proseguito il percorso con ulteriori controlli ortopedici presso Ortsan, sotto la supervisione dei dottori Gianni Moi, Matteo Mura e Giuseppe Casu, in collaborazione con i fisioterapisti del centro Fisioss.

Tra gli esami effettuati anche il Formetric, un sofisticato sistema di analisi della colonna vertebrale e della postura che utilizza la tecnologia tridimensionale per creare modelli dettagliati del corpo, in particolare di schiena e bacino. Una procedura completamente priva di radiazioni, con un’altissima precisione nella misurazione in gradi rispetto ai millimetri della radiografia tradizionale, supportata da un’ampia letteratura scientifica.

Nelle prossime settimane, con l’arrivo degli altri giocatori, proseguirà il calendario di visite e accertamenti medici.

