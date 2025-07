Continua il percorso netto della Nazionale italiana Under 18 agli Europei in corso di svolgimento in Serbia. Dopo l’ampio successo ottenuto agli ottavi contro l’Austria, gli Azzurrini di coach Marco Sodini si sono ripetuti anche nei quarti di finale, superando con autorità i padroni di casa: 95-66 il punteggio finale in favore dell’Italia, che ha condotto il match sin dalle prime battute.

Prestazione di sostanza per Thomas Acunzo, ala/pivot classe 2008 originaria di Selargius. Impiegato per oltre 32 minuti, il giovane lungo ha chiuso la gara con 5 punti (2/6 al tiro) ma soprattutto con un bottino di ben 11 rimbalzi (4 dei quali offensivi).

A guidare l’attacco azzurro ci hanno pensato Diego Garavaglia, top scorer con 24 punti, e Filippo Lonati, autore di 23. Con questa vittoria l’Italia si guadagna un posto tra le prime quattro d’Europa e sabato affronterà la Spagna in semifinale.

All’interno dello staff azzurro figura anche un'altra presenza sarda: il tecnico di Porto Torres Antonello Sorci, assistente del commissario tecnico Sodini.

