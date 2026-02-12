La Dinamo contro Tortona senza ThomasIl capitano ha riportato una distorsione non leggera alla caviglia sinistra
La maledizione degli infortuni continua. Domenica al palaSerradimigni nella gara contro il Tortona sarà assente non solo l'ala Marshall, fermo da due mesi per l'infortunio riportato proprio contro i piemontesi, ma anche il lungo Thomas. Il capitano non sarà presente domani alla conferenza stampa come annunciato in un primo momento e questo ulteriore indizio fa capire che non è leggera la distorsione alla caviglia sinistra che si è procurato nel match contro il Saragozza.
La Dinamo non ha ancora rilasciato comunicato ufficiale, ma è certa l'assenza dell'americano domenica e bisogna capire se il giocatore potrà almeno rientrare dopo le due settimane di pausa per Coppa Italia e impegni della nazionale.
Il campionato riprenderà infatti l'8 marzo con la trasferta a Trento, seguita poi dal match casalingo contro Reggio Emilia. La speranza è che dopo la pausa sia utilizzabile almeno l'ala Marshall, anche perché come caratteristiche ha già dimostrato di poter fare qualche minuto da "4" ruolo che ora comprende il solo Mezzanotte.