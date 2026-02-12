La maledizione degli infortuni continua. Domenica al palaSerradimigni nella gara contro il Tortona sarà assente non solo l'ala Marshall, fermo da due mesi per l'infortunio riportato proprio contro i piemontesi, ma anche il lungo Thomas. Il capitano non sarà presente domani alla conferenza stampa come annunciato in un primo momento e questo ulteriore indizio fa capire che non è leggera la distorsione alla caviglia sinistra che si è procurato nel match contro il Saragozza.

La Dinamo non ha ancora rilasciato comunicato ufficiale, ma è certa l'assenza dell'americano domenica e bisogna capire se il giocatore potrà almeno rientrare dopo le due settimane di pausa per Coppa Italia e impegni della nazionale.

Il campionato riprenderà infatti l'8 marzo con la trasferta a Trento, seguita poi dal match casalingo contro Reggio Emilia. La speranza è che dopo la pausa sia utilizzabile almeno l'ala Marshall, anche perché come caratteristiche ha già dimostrato di poter fare qualche minuto da "4" ruolo che ora comprende il solo Mezzanotte.

