Potrebbe essere una vittoria di Pirro quella ottenuta a Saragozza per 69-68 nell'ultimo impegno di Europe Cup della stagione. L'infortunio alla caviglia sinistra occorso a Thomas non pare recuperabile nei quattro giorni che separano la squadra sassarese dalla gara del palaSerradimigni contro Tortona, fissata per domenica alle 16.

Una vera disdetta, considerato che l'ala Marshall non è ancora pronto per il rientro, ma lo sarà solo a marzo, dopo le due settimane di pausa per la Coppa Italia e gli impegni della nazionale.

Il vero problema della squadra affidata a Mrsic sono gli infortuni a ripetizione, che da due mesi a questa parte ne limitano il potenziale. I dati sono eloquenti. Contro Treviso e Brescia, i biancoblù eranp al completo vale a dire con sei stranieri (Marshall era infortunato) e hanno vinto. Anche contro Trieste avevano sei stranieri, con Marshall al posto di Thomas, ed è stata vittoria.

Viceversa contro Napoli, Reggio Emilia e Udine gli stranieri erano solo cinque e nella gara di ritorno contro Trieste addirittura soltanto quattro. Tutte gare perse. L'unica partita vinta col roster incompleto è quella contro Cremona, dove oltre a Marshalll mancava anche Johnson, ma sono dovuti andare in doppia cifra sei giocatori, con McGlynn, Pullen e Visconti alla miglior prestazione stagionale.

