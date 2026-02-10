Onora l'Europe Cup la Dinamo che conquista la prima vittoria del girone a Saragozza per 69-68 . La sfortuna però resta incollata alla squadra sassarese che perde Thomas per infortunio alla caviglia proprio quando il capitano con 14 punti era di gran lunga il migliore della gara. Da segnalare che la squadra spagnola non ha schierato il sassarese Marco Spissu.

Senza i due play Pullen (virus gastrointestinale) e Buie, lasciato in panchina prudenzialmente, la formazione di Mrsic ha davvero compiuto un'impresa, ottenendo tanto dagli italiani: 10 punti di Visconti, 9 di Mezzanotte, 7 di Ceron che ha preso anche 6 rimbalzi più un Vincini prezioso in tutte le fasi, compresa la circolazione di palla. Tra gli stranieri, dopo Thomas il più prolifico è stato Johnson: 7 punti e anche 6 assist.

Il Banco è partito forte ed è andato subito in vantaggio(5-13) dilatandolo sino alla doppia cifra nel secondo quarto: 25-39 al riposo. Massimo vantaggio il +17 all'inizio del terzo quarto, poi le rotazioni cortissime e la mancanza di un play si sono fatte sentire. La rimonta bspagnola è stata lenta ma inesorabile, sino al soprasso al 38' 68-67. La Dinamo è tornata avanti grazie al rimbalzo offensivo di McGlynn con canestro e poi ha difeso la vittoria.

