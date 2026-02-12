L’Esperia Cagliari cerca il quarto successo consecutivo. Dopo le vittorie contro Antoniana, Benevento e San Paolo Ostiense, i rossoblù saranno impegnati domenica alle 17 sul campo della Tiber Roma nel quinto turno di ritorno della Serie B Interregionale.

La squadra allenata da Federico Manca, grazie al recente filotto di risultati positivi, è salita al quinto posto in classifica e attraversa un momento di buonissima fiducia. La crescita di Frattoni, sempre più punto di riferimento offensivo, accompagna quella di un gruppo che prova a guadagnare terreno nella parte alta della graduatoria, puntando anche sul recente ritorno del playmaker Marco Giordano.

Di fronte ci sarà però un’avversaria ostica: la Tiber, nona con 16 punti e distante appena due lunghezze dall’Esperia, ha costruito gran parte del proprio rendimento tra le mura amiche. I romani arrivano da tre sconfitte consecutive, maturate contro le prime due della classe, Carver e Stella Ebk. Nella gara d’andata, giocata al PalaPirastu lo scorso 25 ottobre, l’Esperia si impose però con decisione col risultato finale di 82-58.

Coach Manca invita alla prudenza: «La Tiber, per il momento che stiamo vivendo, è una delle squadre più difficili da affrontare. Gioca in un campo piccolo e molto caldo, con grande agonismo, pressione difensiva e raddoppi continui. Servirà adattarsi a una partita diversa dal solito, fatta anche di sacrificio e durezza. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, sapendo che questa trasferta e la successiva saranno molto impegnative».

Nello stesso girone torna in campo anche la Klass Sennori, attesa domenica alle 18 dalla trasferta sul prestigioso parquet del PalaDelMauro contro la Scandone Avellino, attualmente quarta in classifica davanti all’Esperia. I romangini di coach Fabrizio Longano, reduci dal turno di riposo, sono nuovamente soli all’ultimo posto con 6 punti. La sfida si presenta complessa, ma resta un passaggio importante per provare a mantenere vive le speranze salvezza.

