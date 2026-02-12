Basket, in Serie C va in scena l'ottavo turno di ritornoSfide decisive per le prime della classe: Nuoro, Calasetta e Olimpia Cagliari cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico
Nel weekend va in scena l'ottavo turno di ritorno nella Serie C regionale di basket, con le prime tre della classifica impegnate davanti al proprio pubblico. Sabato alle 19 la capolista Sirius Nuoro ospita al PalaConi di via Lazio la Scuola Basket Carbonia, penultima in classifica ma in crescita dopo le due vittorie consecutive che le hanno permesso di staccare la Ferrini, ora fanalino di coda con quattro punti di ritardo.
Sempre sabato, alle 18, tocca al Camping La Salina Calasetta, secondo in graduatoria, che al PalAversano affronta i Demones Ozieri, in lotta nella zona centrale della classifica. La giornata si apre e si chiude invece al PalaSimula di Sassari, teatro delle gare delle formazioni dell’orbita Dinamo: alle 17.30 la Dinamo Academy, squadra più giovane del campionato, sfida l’esperta Antonianum, ormai stabilmente quarta forza del torneo; alle 20 spazio al derby cittadino tra Aurea Sassari e Torres.
L’unica gara in programma domenica si giocherà alle 18.30 al PalaEsperia di Cagliari, dove l’Olimpia di coach Roberto Zucca, terza in classifica, riceve la visita della Ferrini Pisano Arredamenti. Classifica: Sirius Nuoro 26; Calasetta 24; Olimpia Cagliari 22; Antonianum 20; Dinamo Academy 18; Torres 14; Demones Ozieri 14; Aurea Sassari 14; Sant’Orsola 12; Carbonia 10; Ferrini 6.