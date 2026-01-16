Gara fondamentale per i playoff domenica sul parquet del Broni (ore 15) per la Dinamo Women. La squadra sassarese ha 2 punti di vantaggio in classifica, ma le lombarde hanno espugnato Sassari all'andata per 76-71, sfruttando soprattutto i tiri liberi: 24 contro i 10 concessi alla squadra di Citrini. Vincere e ribaltare la differenza canestri significa consolidare almeno il sesto posto.

Il centro Ashley Egwoh parla della gara: “Domenica è una partita impegnativa su un campo difficile, perché Broni è squadra intensa e fisica, dobbiamo non subire la loro aggressività”.

Classe 2002, proveniente dalla A2 (Treviso) Egowh è una delle giocatrici biancoblù che è cresciuta di più da inizio stagione: “Sto lavorando sul piano atletico e facendo anche allenamenti individuali, coach e compagni mi stanno dando molto fiducia”.

© Riproduzione riservata