La Dinamo si sblocca e batte il Valcea 94-73Nella prima vittoria stagionale il play Buie imperversa con 38 punti
Eccola la prima vittoria della stagione. La Dinamo la conquista al PalaSerradimigni nella seconda gara di Europe Cup Fiba: sui rumeni del Valcea. Successo che oltre a tenere viva la squadra sassarese nella coppa europea si spera sblocchi mentalmente il gruppo allenato da Bulleri. In una buoan prestazione di squadra è Buie che ha dominato con una prova monstre: 38 punti con 8/10 da tre e anche 7 assist.
Cronaca- L’avvio del match sembra una sfida tra Buie (10 punti) e Kiss (8): 14-14 al 5’. Al match dai ritmi altissimi si aggiunge anche Thomas che mette due triple per il +6. Nel secondo quarto il quintetto piccolo (Thomas da centro) funziona meglio di quello con due lunghi, anche perché Buie è ispiratissimo: 44-40 al 17’ ed è già a quota 17. I rumeni rispondono con Pinckney che non sbaglia quasi mai.
Nel terzo quarto Buie continua lo show e la Dinamo scappa via, ma si ferma sul più bello (59-47 al 23’) e prende un parziale di 10-0. Prova a riportarsi avanti con Buie e Marshall, ma Lecombe è altrettanto caldo: 70-65.
Il Banco prova a chiuderla accelerando nell’ultimo quarto aumentando anche la pressione in difesa: +12 al 34’ con Johnson in contropiede. La Dinamo continua ad accelerare e il Valcea resta indietro.