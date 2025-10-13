Zero punti dopo le prime due partite. Come l'anno scorso e due anni fa. La Dinamo continua a restare sui blocchi di partenza della serie A. Significa complicarsi la vita, tanto più che la sconfitta con Varese al PalaSerradimigni (102-105) e quella di Cremona (79-75) erano una sorta di “spareggio” nella corsa alla salvezza.

Se contro Varese la squadra di Bulleri era riuscita a risalire dal -15, questa volta ha sprecato il +15 raggiunto al 26' dopo una prestazione convincente, soprattutto in difesa con l'alternanza di zona e uomo. E lo ha fatto ripetendo l'errore di inserire troppi cambi nel quintetto che stava andando bene.

Il fatto è che senza l'infortunato Johnson, il Banco avrebbe dovuto avere un apporto più sostanzioso da Zanelli e Marshall, rimasti invece sotto la sufficienza.

Mercoledì la formazione sassarese è a Lisbona, in Portogallo, per l'apertura della Europe Cup. Chissà se la coppa europea ricaricherà mentalmente i biancoblù in vista del big match contro Milano o invece sarà un ulteriore stress fisico per un organico che appare già corto con gli stop di Johnson e Ceron.

