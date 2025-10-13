Dinamo, terzo anno con partenza falsaE mercoledì inizia la Europe Cup con la trasferta in Portogallo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Zero punti dopo le prime due partite. Come l'anno scorso e due anni fa. La Dinamo continua a restare sui blocchi di partenza della serie A. Significa complicarsi la vita, tanto più che la sconfitta con Varese al PalaSerradimigni (102-105) e quella di Cremona (79-75) erano una sorta di “spareggio” nella corsa alla salvezza.
Se contro Varese la squadra di Bulleri era riuscita a risalire dal -15, questa volta ha sprecato il +15 raggiunto al 26' dopo una prestazione convincente, soprattutto in difesa con l'alternanza di zona e uomo. E lo ha fatto ripetendo l'errore di inserire troppi cambi nel quintetto che stava andando bene.
Il fatto è che senza l'infortunato Johnson, il Banco avrebbe dovuto avere un apporto più sostanzioso da Zanelli e Marshall, rimasti invece sotto la sufficienza.
Mercoledì la formazione sassarese è a Lisbona, in Portogallo, per l'apertura della Europe Cup. Chissà se la coppa europea ricaricherà mentalmente i biancoblù in vista del big match contro Milano o invece sarà un ulteriore stress fisico per un organico che appare già corto con gli stop di Johnson e Ceron.