Domenica a mezzogiorno la Dinamo sfida Milano al PalaSerradimigni. Pronostico quasi chiuso, dove il quasi si riferisce agli sforzi europei dell'Olimpia che ha disputato due partite di Eurolega, mentre la Dinamo ne ha giocata solo una, in Portogallo.

Sfida con la rivale più accesa, anche se nelle ultime 12 partite ha vinto per 11 volte Milano, che si presenta a Sassari senza Nebo, LeDay e Totè. D'altro canto anche il Banco deve rinunciare sicuramente all'ala Mezzanotte (in attesa di esami approfonditi) e non sa se può finalmente schierare Johnson e Ceron.

Il centro statunitense Nick McGlynn osserva: "E' una grande sfida contro una grande squadra, da affrontare con la mentalità giusta. Noi dobbiamo avere fiducia nei compagni e gestire meglio i momenti chiave della partita". Lo yankee è tra i più positivi nella Dinamo, ma ribatte: "Non posso essere soddisfatto visto che non abbiamo ancora vinto".

