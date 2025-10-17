Basket in carrozzina: l'Italia batte la Polonia 72-69 e va in semifinaleTra gli azzurri e la finale degli Europei c'è solo la Spagna
Il "derby" tra giocatori della Dinamo Lab Sassari lo vince l'Italia di Saadi, Papi e Ghione che supera in voltata 72-69 la Polonia di Mosler. Ora la semifinale contro la Spagna alla ricerca di quella finale europea di basket in carrozzina che manca da 16 anni.
Una partita soffertissima quella degli azzurri, costretti a rincorrere gli avversari praticamente per tutto il match, prima di una volata finale decisa dalla prestazione strepitosa di un Andrea Giaretti capace di segnare 30 punti, ma soprattutto la tripla che spacca in due l’equilibrio nel finale.
L’Italia torna in semifinale dopo quella conquistata a Madrid nel 2021; e proprio la Spagna sarà l’ultimo ostacolo per tornare in una finale Europea che manca dal 2009. Conquistato anche un posto ai prossimi Campionati del Mondo del 2026.
Tabellino Italia: Giaretti 30, Tanghe 14, Papi 8, Saaid 7, Boganelli 6, Carossino 5, Benvenuto 2, Raourahi, Ghione.