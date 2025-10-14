Chissà se l'Europe Cup sbloccherà la Dinamo, ancora a secco di vittorie in questa stagione, dopo lo 0/2 in campionato contro Varese e Cremona. Domani alle 20.30 la squadra sassarese apre a Lisbona, in Portogallo, la sua quattordicesima stagione in una coppa europea,

In dubbio la guardia Johnson e l'esterno Ceron, fermi domenica a Cremona. Non proprio la situazione ideale per una settimana che poi vedrà i biancoblù di nuovo in campo domenica contro Milano.

Lo Sporting Lisbona ha vinto 9 scudetti, l'ultimo nel 2021, più 8 coppe nazionali. La formazione portoghese è un mix di veterani come la guardia Morgan e l'ala piccola Bowman. Anche Lisbona è reduce da una sconfitta, nettissima, per 103-66 contro il Benfica.

Nel girone G sono inseriti anche i rumeni del Valcea e i tedeschi del Rasta Vechta. Superano la fase a gironi dell'Europe Cup le prime classificate più le sei migliori seconde dei dieci gironi.

