EuroCup femminile, il Lattes batte nettamente la Dinamo Women 101-72Prima sconfitta stagionale per la squadra sassarese
Niente da fare in Francia contro il BLMA Lattes. La Dinamo Women incassa la prima sconfitta stagionale: 101-72 per le padrone di casa che dopo due turni sono a punteggio pieno nel girone H dell'Eurocup femminile.
Inizio in salita, anche perché il play Carangelo viene tenuta prudenzialmente a riposo dal coach Citrini: le francesi sono atletiche e tecniche, non sbagliano quasi mai: 16-4 al 5'. L'ingresso di Richards consente di frenare la fuga del Lattes. Nel secondo quarto però le padrone di casa continuano a tirare con percentuali irreali da due, sia da fuori che da sotto (15/18) e Sassari, che ha già 10 palle perse, finisce anche a -21 al 15'.
All'inizio del terzo quarto la Dinamo Women inizia una piccola rimonta ma viene ricacciata indietro : 71-47 al 26'. La gara è praticamente finita, ma la squadra biancoblù continua a giocare per testarsi contro un'avversaria che nel campionato italiano sarebbe da prime posizioni.
Le migliori realizzatrici per Sassari sono state Treffers con 18 punti e Richards con 12.