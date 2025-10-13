Europei di basket in carrozzina: l'Italia supera anche la FranciaSecondo posto per gli azzurri con Ghione e Saadi della Dinamo Lab
Terza vittoria in quattro partite per la Nazionale italiana di basket in carrozzina ai Campionati Europei 2025. Dopo il successo per 51-41 contro l'Olanda, gli azzurri hanno sconfitto infatti la Francia 81 a 64, salendo al secondo posto solitario nel Gruppo B a una partita dalla fine della fase a gironi del torneo, che finora li ha visti perdere solo contro i campioni europei della Gran Bretagna.
Match intenso quello giocato dai ragazzi di coach Van der Linden, reduci dalla importante ma non convincente vittoria contro l’Olanda di domenica. Decisivo il break di 13-1 nel secondo quarto. Importanti gli ingressi nell'ultima frazione di Saaid e Ghione, della Dinamo Lab Sassari.
Tabellino Italia: Carossino 22, Giaretti 14, Papi 10, Raourahi 9, Saaid 8, Ghione 7, Boganelli 4, Tanghe 3, De Maggi 2, Benvenuto 2.