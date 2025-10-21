Basket: la Dinamo ospita i rumeni del ValceaLa squadra sassarese cerca di sbloccarsi almeno in Europe Cup
In attesa della prima vittoria in campionato, la Dinamo cerca di sbloccarsi almeno nella Europe Cup Fiba. Domani al PalaSerradimigni (ore 20.30) arriva il CS Valcea 1924 per il secondo turno del Gruppo G.
Entrambe le formazioni hanno iniziato con una sconfitta: Sassari ha perso in Portogallo 80-77 regalando in volata una gara che sembrava alla sua portata, i rumeni sono stati sconfitti nettamente in Germania dal Rasta Vechta per 91-72.
Il tecnico Bulleri ha ormai recuperato la guardia Johnson, mentre si valuterà se condere qualche minuto a Mezzanotte e Ceron o se tenerli ancora a riposo.
Nella fila ospiti gioca l'alapivot Gabriel, ex Brescia, ma l'uomo da tenere d'occhio è il play Lecomte: 24 punti e 6 assist nella prima partita.