Di nuovo in campo la Dinamo Women che cerca di restare imbattuta.

È la sesta gara della stagione, la quarta nell'EuroCup femminile dove la squadra sassarese ha esordito vincendo anche nella fase a gironi contro la croate del Dubrovnik-Ragusa. Le avversarie di stasera (palla a due alle 20, al Palais des Sports de Lattes) sono le francesi del Basket Lattes Montpellier, roster che milita nella Ligue Féminine de Basket, massima divisione francese.

Il club transalpino ha vinto 2 volte il campionato e quattro la Coppa di Francia. Nella prima giornata dell'EuroCup il Lattes-Montpellier ha fatto il colpaccio sul campo del KP Brno (60-88).

La formazione francese ha cambiato tante giocatrici rispetto alla stagione passata, dove ha vinto entrambi i confronti con Sassari. Il coach Paolo Citrini: «Affrontiamo una partita durissima, un altro test di livello per il nostro processo di crescita. Abbiamo davanti una delle migliori squadre di Eurocup, con un buonissimo roster: a livello europeo hanno giocatrici chiave e di esperienza come Bernies e Pospisilova. Sotto canestro si affidano invece alla notevole fisicità di Diallo, Angloma e Breen».

