Basket in carrozzina, niente medaglia per l’Italia: la Germania vince 79-60In campo anche Spanu, Papi e Saaid
Niente medaglia di bronzo per l'Italia che perde contro la Germania 79-60 la finalina per il terzo posto ai Campionati Europei di Sarajevo 2025.
Gli azzurri allenati da coach Van der Linden hanno comunque guadagnato la qualificazione diretta ai Campionati Mondiali in programma il prossimo settembre a Ottawa, in Canada.
Questa volta è rimasto a riposo Ghione, ma la Dinamo Lab Sassari era rappresentata da Saaid e Papi. Ha giocato pure il sassarese Claudio Spanu, che in estate è stato ingaggiato dal Porto Torres.
Tabellino Italia: Carossino 22, Giaretti 10, Saaid 6, Benvenuto 5, Raourahi 4, Papi 2, Boganelli 2, Spanu, Tanghe, Da Silva Pelizari.