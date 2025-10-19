La Dinamo perde ancora in volata: finisce 76-72 per MilanoGrande gara dei sassaresi, che però restano a secco
Sconfitta in volata immeritata per una Dinamo che conduce per quasi tutta la partita, ma viene gelata nel finale da Milano che trova in Guduric il killer: 72-76 il finale col PalaSerradimigni che comunque applaude la squadra. Davvero un peccato la sconfitta nella miglior partita di questo inizio stagione senza soddisfazioni, anche perché Milano a parte la difesa e il talento individuale dei suoi giocatori non è che abbia fatto vedere molto.
Cronaca-Il tema tattico della gara lo fa Bulleri perché sfrutta i due lunghi Tomas e McGlynn, oltre che un Marshall ispirato al tiro (+6 al 3’) tanto che Messina deve togliere l’alapivot Ricci per mettere il centro Diop insieme a Booker prima e Dunston poi. Proprio l’ex biancoblù sigla il pareggio dalla lunetta (13-13) ma Beliauskas mette tre triple di fila ed è +9.
Diop segna anche da tre, ma alla fiera delle triple sull’esempio di Beliauskas si iscrivono anche le altre guardie: 36-28 al 17’ col primo canestro di Buie. Il primo tempo si chiude sul 42-34 nonostante l’evidente disparità nei liberi (al 19’ solo uno per il Banco, 12 per l’Armani).
Al rientro vengono fischiati subito 3° e 4° fallo (dubbio) a McGlynn. Milano ringrazia e con un break di 10-0 va avanti: 44-45 al 25’ con la seconda tripla del centro Booker. Gli risponde Marshall e il Banco ritorna avanti anche coi liberi, nonostante il metro arbitrale continui a favorire gli ospiti.
Nell’ultima frazione gara sempre più intensa e sporca. Escono per falli McGlynn, Zanelli e Ricci. Nel finale una tripla di Guduric e un suo rimbalzo offensivo con canestro sono letali. E Sassari ha qualhe rimorso per la schiacciata sbagliata da Thomas e i liberi sbagliati da Marshall.
Il migliore è stato Buie: 16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.