La Dinamo Women espugna Brescia 81-65La squadra sassarese resta in vetta a punteggio pieno
E' decisamente una sorpresa una Dinamo Women capolista a punteggio pieno dopo tre giornate, con gare giocate tutte in trasferta. la squadra sassarese rialza la testa dopo la sconfitta di EuroCup in Francia e vince la terza gara della A1 femminile: 81-65 sul campo della Brixia Brescia.
La squadra sassarese dopo qualche minuto di equilibrio ha allungato sino al +9. Raggiunta e superata nella seconda frazione (33-32) ha fatto il break nella terza sospinta da Poidexter e più tardi anche da Richards. Chiuso l'ultimo parziale a +12 ha controllato la gara senza patemi.
Tabellino Dinamo Women: Richards 21, Poindexter 16, Boros, Treffers 8, Carangelo 12, Turel 12, Trozzola, Egwoh 7, Spinelli 5, Sammartino. All. Citrini.