Dopo le ultime disastrose e irritanti esperienze con stranieri ai quali interessava poco o nulla della Dinamo e del luogo dove erano approdati, è confortante constatare che invece per l'imminente stagione 2026/27 la squadra sassarese ha trovato due stranieri che apprezzano l'ambiente.

Il play Kaza Kajami-Keane è figlio di una donna nata e cresciuta nell'isola per tre anni, prima di andare in Canada, nazione d'origine del giocatore. Il lungo Bryce Nze invece ha rivelato "Avevo pensato alla Sardegna per le vacanze e ora mi trovo in questa isola bellissima che voglio conoscere, cibo compreso".

Dal momento che il mantra della stagione è "ricreare l'entusiasmo" sicuramente aiuta avere due stranieri che hanno capito dove sono arrivati e vogliono conoscere meglio la Sardegna e interagire non solo con le persone. Il loro coinvolgimento fa supporre che Kajami-Keane e Nze metteranno quel qualcosa in più quando c'è da lottare in campo, anziché mantenere un atteggiamento neutro o, peggio, disinteressato.

© Riproduzione riservata