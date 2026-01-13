Entrambe fuori dalla zona playoff nei rispettivi campionati, entrambe ancora a zero nella seconda fase della Europe Cup Fiba. Il PalaSerradimigni ospita domani sera alle 29.30 il match fra la Dinamo e il Saragozza del sassarese ed ex biancoblù Marco Spissu che col Banco di Sardegna ha vinto proprio la Europe Cup nel 2019 e la Supercoppa Italiana.

Non la prima volta da ex per il play Spissu, visto che ha indossato la maglia del venezia per due stagioni, ma il suo ritorno da avversario è sempre speciale, in attesa di un probabile ritorno quando vorrà chiudere la carriera nella sua città.

Gli spagnoli arrivano a Sassari con qualche acciacco: Emir Kabaca è reduce da un infortunio a un dito, nel match di lunedì contro Valencia sono usciti per precauzione l'alapivot Devin Robinson (quasi 15 punti a partita) e il play Trae Bell Haynes (14 punti di media in ACB).

Nella Dinamo da capire quali sono le condizione dell'infortunato Beliauskas e degli acciaccati Buie e Johnson, mentre Zanelli dovrebbe avere recuperato dall'influenza.

© Riproduzione riservata