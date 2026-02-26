Cagliari, Molentargius: l’area verde dentro il parco ancora chiusa per «caduta rami»Delusione per chi sta frequentando la zona in questi giorni di anteprima di primavera
Delusione per chi, in questi giorni di anteprima di primavera, sceglie il parco di Molentargius per una passeggiata. Il polmone verde, a ridosso del ponte di accesso del tratto di Cagliari, è “blindato” da tutti e quattro gli ingressi. Un cartello avverte: “Attenzione, area interdetta al pubblico per pericolo di caduta rami”. Tutti i giardini della città sono fruibili, non l’area ombreggiata del Parco naturale regionale di Molentargius-Saline, nonostante l’emergenza-vento sia finita da giorni.
Un gruppo di giovani, nel pomeriggio, ha “forzato” l’ingresso 4 per dare quattro calci a un pallone nell’area dove c’è il tappeto erboso. La speranza è che nel weekend l’area possa essere riaperta e resa fruibile a tutti. Senza necessità di violare i sigilli.
(Unioneonline)