Delusione per chi, in questi giorni di anteprima di primavera, sceglie il parco di Molentargius per una passeggiata. Il polmone verde, a ridosso del ponte di accesso del tratto di Cagliari, è “blindato” da tutti e quattro gli ingressi. Un cartello avverte: “Attenzione, area interdetta al pubblico per pericolo di caduta rami”. Tutti i giardini della città sono fruibili, non l’area ombreggiata del Parco naturale regionale di Molentargius-Saline, nonostante l’emergenza-vento sia finita da giorni.

Un gruppo di giovani, nel pomeriggio, ha “forzato” l’ingresso 4 per dare quattro calci a un pallone nell’area dove c’è il tappeto erboso. La speranza è che nel weekend l’area possa essere riaperta e resa fruibile a tutti. Senza necessità di violare i sigilli.

