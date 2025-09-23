La Dinamo ospita il Panathlitikos per il ritorno della qualificazioni di EuroCupIn Grecia la squadra di Citrini ha vinto 72-56
Parte dal +16 dell'andata la Dinamo Women che domani ospita il Panathlitikos Sykeon al PalaSerradimigni, con inizio alle 20.30.
Significa che per guadagnarsi l'accesso alla fase a gironi dell'EuroCup femminile, Carangelo e compagne devono vincere con qualsiasi scarto, o anche perdere purché con distacco inferiore ai 16 punti.
Il coach Paolo Citrini dice: «Dobbiamo approcciare la partita come in Grecia, con la stessa aggressività, voglia di correre in transizione e cercando di ripetere il buon lavoro difensivo fatto sul loro play».
E' in assoluto la prima gara davanti ai propri tifosi per la Dinamo Women che ha giocato amichevoli solo a Elmas e Cagliari. «C'è l'emozione dell'esordio in casa. Mi conforta il fatto che nonostante sia una squadra con nove giocatrici nuove, mostra già una sua identità, le ragazze sono già unite».