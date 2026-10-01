Altro straordinario traguardo di longevità raggiunto nell’Alta Marmilla da Verina Olla, cittadina alerese. L’arzilla ultracentenaria ha spento 103 candeline circondata idealmente dall’affetto di tutto il paese. Tzia Verina, come tutti la chiamano con affetto, non si è mai sposata, dedicando la sua vita alla sartoria e al ricamo, arti che ha coltivato con passione e maestria.

Ma il suo cuore batte soprattutto per le api, passione trasmessa dal padre Luigi nel dopoguerra. Un amore che ha trasformato in competenza, tramandando segreti e tecniche al nipote Luigi Manias, oggi apicoltore affermato. La sua storia è intrecciata con quella del territorio, fatta di lavoro, dedizione e silenziosa operosità.

Le rende omaggio anche il sindaco Francesco Mereu che a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità formula gli auguri più belli e sottolinea «l’importanza di avere in paese persone così avanti negli anni, che rappresentano l’esperienza e il sapere della nostra comunità». Un compleanno che diventa occasione per celebrare la memoria, le radici e il valore delle generazioni che hanno costruito il presente.

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