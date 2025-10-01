Il conto alla rovescia è partito e domenica ci sarà il debutto della Dinamo Banco di Sardegna nel campionato di serie A, il 16° di fila: si gioca al PalaSerradimigni domenica alle 20 contro Varese. Nel Terzo Millennio solo l'Olimpia Milano e appunto Varese hanno una militanza ininterrotta più lunga.

La società biancoblù ha deciso di aprire le porte del palazzetto e invitare i tifosi venerdì alle 16 per iniziare a conoscere i protagonisti di una squadra che ha ben dieci giocatori nuovi e che ha svolto il pre-campionato lontano da Sassari, eccezion fatta per la partitella contro l'Esperia.

Una prima iniziativa per cercare di rialimentare quella passione che si è affievolita dopo due stagioni senza Final 8 di Coppa Italia e senza playoff scudetto.

