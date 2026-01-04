La Dinamo doma anche la capolista Brescia: finisce 93-86Sassari risolve la gara al supplementare anche grazie alla difesa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non perde più al PalaSerradimigni la Dinamo. Anche la capolista Brescia deve inchinarsi: 93-86 dopo un supplementare. Onore agli avversari, privi del lungo Ndour e di Della Valle, ma davvero contro la trasformata Sassari di Mrsic è dura per tutti.
Cinque i giocatori in doppia cifra con Thomas in doppia doppia: 20 punti e 11 rimbalzi. Doppia doppia pure per Buie: 10 punti e 11 assist.
Partita equilibratissima, basti dire che nessuna squadra nel primo tempo va oltre i 7 punti di vantaggio. Il Banco ha tanta varietà in attacco, ma Brescia punisce ogni raddoppio sull’ex Bilan. In chiusura di quarto tripla di Visconti per il 22-19 e sempre l’ala nel secondo quarto sigla il +5 aiutato da Pullen nel quintetto da panchina: 34-29 al 15’. La capolista reagisce difendendo ancora più forte e piazza un break da 14-2 che rovescia l’inerzia (36-43 al 19’) prima della tripla dall’angolo di Johnson che rende accettabile il divario: 43-45 all’intervallo.
Nel terzo quarto resta l’equilibrio (61-61) che la Dinamo prova a spezzare ad inizio dell’ultima frazione, ma Brescia dopo il time out produce un break di 8-0. La Dinamo reagisce con McGlynn, mentre nel finale Johnson infila la tripla che vale il supplementare: 81-81.
Nell’overtime Sassari ha più energie e dopo aver sbagliato qulche libero McGlynn e Buie la chiudono.