Non perde più al PalaSerradimigni la Dinamo. Anche la capolista Brescia deve inchinarsi: 93-86 dopo un supplementare. Onore agli avversari, privi del lungo Ndour e di Della Valle, ma davvero contro la trasformata Sassari di Mrsic è dura per tutti.

Cinque i giocatori in doppia cifra con Thomas in doppia doppia: 20 punti e 11 rimbalzi. Doppia doppia pure per Buie: 10 punti e 11 assist.

Partita equilibratissima, basti dire che nessuna squadra nel primo tempo va oltre i 7 punti di vantaggio. Il Banco ha tanta varietà in attacco, ma Brescia punisce ogni raddoppio sull’ex Bilan. In chiusura di quarto tripla di Visconti per il 22-19 e sempre l’ala nel secondo quarto sigla il +5 aiutato da Pullen nel quintetto da panchina: 34-29 al 15’. La capolista reagisce difendendo ancora più forte e piazza un break da 14-2 che rovescia l’inerzia (36-43 al 19’) prima della tripla dall’angolo di Johnson che rende accettabile il divario: 43-45 all’intervallo.

Nel terzo quarto resta l’equilibrio (61-61) che la Dinamo prova a spezzare ad inizio dell’ultima frazione, ma Brescia dopo il time out produce un break di 8-0. La Dinamo reagisce con McGlynn, mentre nel finale Johnson infila la tripla che vale il supplementare: 81-81.

Nell’overtime Sassari ha più energie e dopo aver sbagliato qulche libero McGlynn e Buie la chiudono.

© Riproduzione riservata