Fine anno con panchina nuova per due ex allenatori della Dinamo. Gianmarco Pozzecco, che a Sassari ha vinto Europe Cup e Supercoppa nel 2019, ha firmato per i turchi del Galatasaray. L'ex Ct della nazionale approda in una squadra che in Turchia naviga a metà classifica, mentre si è qualificata al Round of 16 della Champione League Fiba.

Il club turco ha dato anche l'assalto alla guardia Jordan Ford, attualmente in forza al Trapani che però è sempre più inguaiato ed ha ottenuto altri 3 punti di penalizzazione (dopo i 5 di inizio campionato). La permanenza di Trapani in serie A è a rischio.

L'altro ex allenatore di Sassari, Nenad Markovic, che aveva sostituito Bucchi ed era stato poi rimpiazzato dal vice Bulleri, ha firmato invece per i greci del panionios, che in patria hanno un record di 1-11, così come in EuroCup.

