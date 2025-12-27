Il 2025 si chiude per la Dinamo con una partita che giustamente il play Alessandro Zanelli, ex di Treviso, definisce «una gara che può fare la differenza». Sassari ha 8 punti in classifica, soltanto 2 di vantaggio sulle penultime, Cantù e Reggio Emilia, e 4 sul fanalino di coda che è appunto la squadra trevigiana.

«Vincere in trasferta è difficile, ma in questo campionato è importante», ricorda ancora Zanelli. Il Banco ha finora vinto solo in casa. Ottenere il primo colpaccio lontano dal PalaSerradimigni significa andare a +6 da Treviso col vantaggio inestimabile del successo in trasferta.

Non sarà semplice, perché Treviso non è una Cenerentola e il ds Pasquini (ex Dinamo al primo confronto da avversario) ha rinforzato il gruppo con l'arrivo del play-guardia Weber che l'anno scorso ha contribuito a togliere dai guai proprio Sassari.

Proprio Weber è diventato un trascinatore con 15 punti di media, dietro all'ala Olisevicus, che ne realizza 16 ad incontro. L'altro rinforzo è il centro Radosevic, ex Tortona e Milano, subentrato a Deshawn Stephens, altro ex biancoblù.

