La Dinamo cerca a Treviso la prima vittoria in trasfertaIl play Zanelli: «Una gara che può fare la differenza»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il 2025 si chiude per la Dinamo con una partita che giustamente il play Alessandro Zanelli, ex di Treviso, definisce «una gara che può fare la differenza». Sassari ha 8 punti in classifica, soltanto 2 di vantaggio sulle penultime, Cantù e Reggio Emilia, e 4 sul fanalino di coda che è appunto la squadra trevigiana.
«Vincere in trasferta è difficile, ma in questo campionato è importante», ricorda ancora Zanelli. Il Banco ha finora vinto solo in casa. Ottenere il primo colpaccio lontano dal PalaSerradimigni significa andare a +6 da Treviso col vantaggio inestimabile del successo in trasferta.
Non sarà semplice, perché Treviso non è una Cenerentola e il ds Pasquini (ex Dinamo al primo confronto da avversario) ha rinforzato il gruppo con l'arrivo del play-guardia Weber che l'anno scorso ha contribuito a togliere dai guai proprio Sassari.
Proprio Weber è diventato un trascinatore con 15 punti di media, dietro all'ala Olisevicus, che ne realizza 16 ad incontro. L'altro rinforzo è il centro Radosevic, ex Tortona e Milano, subentrato a Deshawn Stephens, altro ex biancoblù.