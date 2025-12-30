Presentata questa mattina la seconda tappa della IBSA NextGen Cup 2025/26, in programma dal 5 al 8 gennaio 2026 a Rimini e Santarcangelo di Romagna. Al torneo giovanile per le squadre dei club di serie A partecipa anche la Dinamo.

La squadra sassarese dopo la prima tappa nel girone B è ancora a zero punti come Cantù. Prima gara per la formazione allenata da Carlini lunedì contro Venezia, co-capolista del gruppo insieme alla Virtus Bologna che i giovani biancoblù incontreranno martedì 6 gennaio.

Mercoledì 7 il match contro Cantù, sulla carta quello meno complesso per cercare la vittoria. Chiusura giovedì 8 gennaio contro Brescia. Passeranno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone.

