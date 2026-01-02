«L'anno scorso non è andata bene contro Bilan e Brescia, ma quest'anno contiamo di fare meglio»: il centro Luca Vincini introduce la sfida di domenica alla capolista della serie A, che schiera due ex: l'ala Burnell e soprattutto il pivot Bilan, che continua a dominare nel basket italiano con la sua intelligenza tattica. Si gioca domani al PalaSerradimigni con inizio alle 16.

La Germani Brescia ha perso solo due gare: a Trapani di 2 punti e contro la Virtus Bologna che l'ha raggiunta in vetta. La formazione lombarda è la più precisa nelle triple (quasi 39%) e ai liberi (82%).

Il centro Vincini, che ha presentato la nuova maglia per il Sardinia Day insieme al direttore generale Jack Devecchi, sottolinea: «Maglia nuova ed è anche come se cominciasse un nuovo campionato visto che ci siamo rimessi persino in corsa per la Final 8 di Coppa Italia. Sarebbe bello debuttare con questa nuova maglia con una vittoria».

