Voglia di ripartire- Dopo le sconfitte esterne contro Roseto e San Martino di Lupari, turno casalingo per la Dinamo Women. Domani arriva al PalaSerradimigni (ore 15) il Derthona Tortona che occupa la quarta posizione. È l’ultimo impegno del 2025 e precede la Final Eight di Coppa Italia, in programma a partire dal 4 gennaio, con il quarto di finale contro il Geas Sesto San Giovanni.

Il coach Paolo Citrini presenta il match: «La Tortona di oggi è una squadra in linea con ambizioni di alta classifica e può legittimamente puntare alle prime quattro posizioni. Di recente ha perso soltanto contro Schio, arriva da tre vittorie di fila e dispone di un roster lungo e competitivo in ogni ruolo».

Se la squadra sassarese bissa la vittoria dell'andata (73-69) aggancia le piemontesi e grazie al 2-0 nei confronti diretti è come fosse avanti. Il pericolo pubblico numero uno è la pivot nigeriana Kunaiyi-Akpanah, che con 13 rimbalzi di media capegga la speciale graduatoria. Occhio anche all'ex Sara Toffolo, altra rimbalzista sopraffina.

Il tecnico biancoblù evidenzia il nuovo innesto: «Hanno aggiunto Fondren, che ha portato ulteriore fisicità e talento, aumentando il livello complessivo della squadra. Giocando una sola partita a settimana, senza impegni di coppa, possono preparare molto bene le gare: per noi è un vero “circolino rosso” sul calendario e dovremo farci trovare prontissime».

