Due mesi fa il pronostico sarebbe stato chiuso, ma adesso è un Banco di sardegna che ha vinto le ultime quattro partite in casa. Domani alle 16 la gara del PalaSerradimigni non è così scontata anche se arriva la capolista Brescia.

La Germani propone giocatori che sono Mvp dei vari mesi: l'ex Miro Bilan, centro dominante in post basso, l'ala Burnell, la guardia Della Valle e il play Ivanovic.

Se la Dinamo deve fare a meno dell'ala Marshall, gli ospiti sono senza l'alapivot Ndour e questo significa che come lungo c'è solo Bilan, quindi Brescia proporrà anche quintetti da corsa con Burnell e Rivers a lottare in area appena esce il gigante croato. Se McGlynn e Vincini riusciranno a gestire bene i falli, Sassari potrebbe acquisire un piccolo vantaggio sotto canestro.

© Riproduzione riservata