«Siamo felici per aver raggiunto questo obiettivo, sarà una partita dura anche se in campionato le abbiamo battute» dice il capitano Debora Carangelo nel presentare la gara contro il Geas Sesto San Giovanni di domenica alle 16.15 a Tortona per i quarti di finale della Coppa Italia.

In campionato la squadra sassarese ha battuto il Geas 69-65 dopo una partita durissima e ben giocata a livello corale. L'unica maniera per ripetersi è propprio con una prestazione del collettivo, dal momento che le avversarie ruotano in dieci e non hanno qualità soltanto nel quintetto.

La Dinamo Women recupera la lunga Richards, che si era fermata per un problema muscolare dopo 10 minuti della partita persa in casa contro Tortona. Terza sconfitta consecutiva. “Ma la squadra sta bene atleticamente, ci mancano solo un po' di lucidità ed esperienza” specifica il coach Paolo Citrini.

