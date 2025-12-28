Dinamo Women in affanno. Perde al Palaserradimigni contro il Derthona Tortona: 65-86 il finale. Largo scarto che consente alle piemontesi di ribaltare la differenza canestri.

Fallito l'assalto al quarto-quinto posto, Sassari deve difendere ora il sesto-settimo e si augura che non si fermi di nuovo Richards. L'americana è rimasta in campo solo 10 minuti, poi è uscita per un problema muscolare. La sua assenza ha consentito a Tortona di prevalere nettamente a rimbalzo (12 in attacco contro i 5 delle biancoblù).

La formazione di Citrini ha lottato alla pari per un tempo (43-45 all'intervallo) ma già a metà del terzo quarto Tortona ha aumentato l'intensità e si è staccata. Nell'ultima frazione dopo una tripla iniziale di Sammartino, Sassari non ha più segnato su azione ma solo dalla lunetta.

Migliore realizzatrice Poindexter con 23 punti.

