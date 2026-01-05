Quer pasticciaccio brutto della pallacanestro italiana. Il caos nato per il caso Trapani (spettanze non pagate e 8 punti di penalizzazione) rende incerta la definizione della classifica per la Final 8. A una giornata dal termine del girone d'andata la situazione di classifica vede cinque squadre sicure di partecipare alla Coppa Italia: Bologna, Brescia, Tortona, Milano e Venezia. Per gli ultimi tre posti sono in corsa le sette formazioni appaiate a 12 punti, tra le quali la Dinamo, più in teoria pure Udine che è a quota 10.

Davvero tante le possibili combinazioni, ma tutto dipende da cosa succederà questa settimana con Trapani. Non si è disputata la gara contro la Virtus Bologna, mentre l'ultima di andata prevede che i siciliani ospitino Trento, una delle squadre a 12 punti.

Se Trapani dà forfeit o viene esclusa dalla serie A saranno invalidati tutti i risultati. A perderci Sassari e Varese, che hanno vinto e si vedrebbero private di 2 punti. Le altre hanno perso e quindi la loro graduatoria resta intatta.

Anche in caso di esclusione di Trapani, se il Banco di Sardegna vince a Reggio Emilia conserva qualche chance, ma bisogna ricordare che ha perso gli scontri diretti con Varese, Cremona e Napoli.

