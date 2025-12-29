Basket: la Dinamo si avvicina all'ottavo postoCon il colpaccio di Treviso, la squadra sassarese distanzia la zona retrocessione
Dopo il colpaccio sul campo del fanalino di coda Treviso per 92-89 per la prima volta da inizio campionato la Dinamo è più vicino alla Final 8 di Coppa Italia che alla zona retrocessione. La squadra sassarese è nel quintetto delle squadre a 10 punti, insieme a Trento, Udine e Varese, più Cremona impegnata stanotte a Milano.
L'ottavo posto è appena 2 punti sopra, mentre le due penultime sono Reggio Emilia e Cantù, sulle quali Thomas e compagni vantano il +4. Il Banco di Sardegna ha già battuto i brianzoli, se riesce a vincere tra due giornate anche a Reggio Emilia avrà confronto diretto positivo su tutte le avversarie attualmente in zona retrocessione.
Sul campionato però resta il malessere della situazione legata a Trapani, che per la terza partita ha preso una multa da 50 mila euro poiché non ha schierato 12 giocatori come da regolamento. Lo scontro fra il presidente dei siciliani Antonini e Fip e Legabasket diventa sempre più acceso. Da qualsiasi parte la si guardi, è una situazione che fa male al campionato e agli altri 15 club.