Rotto il ghiaccio almeno nella Europe Cup Fiba, ora la Dinamo prova a sbloccarsi anche in campionato, dove è ancora a quota zero dopo tre giornate. Domenica alle 19 la squadra sassarese fa visita alla Virtus, che dopo aver perso in casa contro Cremona (69-86) sarà più che mai determinata e attenta. A prescindere dalla stanchezza accumulata per gli impegni di Eurolega.

Il play Alessandro Zanelli la presenta così: “E' una partita da vivere con grande entusiasmo, mercoledì ci siamo scrollati di dosso un po’ di tensione. Siamo sulla strada giusta, se non ci fosse mancato qualche dettaglio nei finali delle altre partite l’atmosfera sarebbe stata diversa, ma la gara di mercoledì ci ha dato qualche risposta sul futuro”.

A oggi restano ancora in dubbio l'alaMezzanotte e l'esterno Ceron, ma se non altro è in crescita la guardia Johnson, che era stata ferma sino alla settimana scorsa.

