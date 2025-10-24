Sindia, cade dal trattore: agricoltore trasportato in elisoccorso a SassariAntonio Oggianu, 47 anni, stava lavorando in un’azienda che si trova sulla strada per Scano di Montiferro
Un grave incidente sul lavoro si è verificato venerdì pomeriggio in una azienda agricola nelle campagne di Sindia.
Un allevatore del posto, mentre manovrava un trattore, sarebbe caduto pesantemente a terra.
Dopo l’allarme l’uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Sassari. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è rimasto sempre cosciente e ai soccorritori ha riferito che non riusciva a muovere le gambe.
Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri della stazione di Sindia e quelli della compagnia di Macomer. Nell'azienda agricola anche gli addetti dello Spresal.