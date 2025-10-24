Un grave incidente sul lavoro si è verificato venerdì pomeriggio in una azienda agricola nelle campagne di Sindia.

Un allevatore del posto, mentre manovrava un trattore, sarebbe caduto pesantemente a terra.

Dopo l’allarme l’uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Sassari. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è rimasto sempre cosciente e ai soccorritori ha riferito che non riusciva a muovere le gambe.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri della stazione di Sindia e quelli della compagnia di Macomer. Nell'azienda agricola anche gli addetti dello Spresal.

© Riproduzione riservata