Rc auto: in Sardegna si spendono in media 550 euro (ma a Cagliari sono quasi 600)L’Osservatorio di Facile.it sulle assicurazioni registra un calo del prezzo su base annua dello 0,9%. Fa eccezione Sassari, con +4,3%
Sfiora i 550 euro il premio medio per assicurare un’automobile in Sardegna. Precisamente. 549,50 euro.
È il dato (aggiornamento ad agosto 2025) che risulta dall’ultimo report dell’Osservatorio RC auto di Facile.it - Assicurazione.it, che sottolinea per l’Isola un calo dello 0,9% su base annua.
Oltre ad aver registrato un decremento rispetto all'anno precedente, la Sardegna – viene sottolineato – «risulta essere anche una delle aree d’Italia in cui l’RC auto costa di meno». La media nazionale del prezzo dei premi assicurativi per l’auto è di 645,58 euro.
Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in valori assoluti, la provincia sarda più cara è risultata essere Cagliari (590,37 euro, -3%). Seguono Sassari (550,80 euro, +4,3%), Sud Sardegna (505,17 euro), stabile rispetto ad un anno fa, e Nuoro (503,11 euro, -4,1%). Chiude Oristano (450,10 euro, -1%).
(Unioneonline)