Nuoro, lavori notturni sulla statale 131 DcnChiuso un tratto a Nuoro per rifacimento del manto stradale
Disagi alla circolazione questa notte lungo la strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, dove un tratto sarà chiuso in entrambe le direzioni per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione.
Secondo quanto comunicato da Anas, la chiusura sarà in vigore dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani, nel tratto compreso tra il chilometro 50 e il chilometro 61, in località Marreri, alle porte di Nuoro.
Durante l’intervento, il traffico verrà deviato lungo un percorso alternativo che comprende la strada provinciale 45 e la viabilità comunale di Nuoro. Sul posto saranno presenti le indicazioni per guidare gli automobilisti lungo le deviazioni.
