Erano dieci stagioni che un giocatore della Dinamo non segnava così tanto: 38 punti con 8/10 da tre realizzati dal play Desure Buie nella vittoria di Europe Cup sul Valcea per 94-73. Migliore prestazione stagionale nella coippa Fiba e una delle migliori degli ultimi anni. L'anno scorso Deande Baldwin del Bc Sabah (Azerbaijan) ne fece 39 ma con percentuali inferiori e senza produrre la vittoria contro i belgi dello Spirou.

In assoluto, soltanto tre giocatori della Dinamo sono riusciti a fare meglio da quando Sassari è in serie A. Il record lo detiene ancora Caleb Green: 45 punti in 29 minuti con 10/11 da due e 46 di valutazione nello schiacciante successo su Varese della stagione 2013/14.

Il primato come valutazione (la somma delle voci positive meno gli errori) è invece nelle mani di Drake Diener: 44 punti con 11/14 da due e 7/13 da tre con 48 valutazione nel successo su Venezia. La terza prova monstre è quella di Sosa nella stagione del triplete: 40 punti con 10/15 da tre nella vittoria di Varese, dopo un supplementare.

Tra gli altri cecchini, da ricordare i 38 punti di James White nella sconfitta in volata contro Montegranaro nel primo anno di A e i 37 punti di David Logan con 7/10 da tre nel colpaccio a Reggio Emilia del campionato successivo.

