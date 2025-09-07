Gianmarco Pozzecco lascerà la panchina della nazionale di basket. Lo ha annunciato dopo l'eliminazione degli azzurri, ko contro la Slovenia agli ottavi del Campionato Europeo.

«Questa è stata la mia ultima partita da coach della nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato quest'onore, è stato il momento migliore della mia vita», ha detto il tecnico. Aggiungendo: «Oggi sono molto triste perché vedo i ragazzi soffrire, non perché ho perso».

(Unioneonline)

