Italbasket ko, Pozzecco lascia: «È stata la mia ultima partita»L'annuncio del ct della nazionale azzurra dopo la sconfitta contro la Slovenia e l’eliminazione agli ottavi dagli Europei
Gianmarco Pozzecco lascerà la panchina della nazionale di basket. Lo ha annunciato dopo l'eliminazione degli azzurri, ko contro la Slovenia agli ottavi del Campionato Europeo.
«Questa è stata la mia ultima partita da coach della nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato quest'onore, è stato il momento migliore della mia vita», ha detto il tecnico. Aggiungendo: «Oggi sono molto triste perché vedo i ragazzi soffrire, non perché ho perso».
(Unioneonline)