07 settembre 2025 alle 19:47aggiornato il 07 settembre 2025 alle 19:55
Eurobasket, passa la Slovenia: Italia fuori agli ottaviA Riga Doncic e compagni battono gli azzurri 84-77 e volano ai quarti
Finisce agli ottavi di finale l’avventura dell’Italia del basket agli Europei.
A Riga la nazionale azzurra è stata eliminata dalla Slovenia della stella Nba Luka Doncic. 84-77 il risultato finale per gli sloveni, che ai quarti affronteranno la Germania.
