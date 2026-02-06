Si è tenuta al Teatro Verdi di Sassari l'inaugurazione del 464° anno accademico dell'Università di Sassari. Ospite d'onore Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo della Commissione Europea e commissario per la politica regionale e di coesione che prendendo spunto dall'attualità (la nave russa davanti alle coste della Sardegna) ha sottolineato come "l'Europa deve investire su sicurezza e difesa". Ha poi assicurato l'attenzione dell'Europa alle grandi isole: "La continuità territoriale è fondamentale perché i giovani possano scegliere se andare fuori o restare nella propria terra".

La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha ricordato il passato illustre dell'Università di Sassari «qui si è laureata Adelasia Cocco, la prima donna d'Italia a diventare medico condotto» e ha poi evidenziato come i due atenei sardi vadano nella giusta direzione di una università aperta al territorio nel ruolo di partner qualificati per la candidatura dell'isola a ospitare l'Einstein Telescope".

In un video il magnifico rettore Gavino Mariotti ha poi sottolineato i numeri di un ateneo che è quarto tra gli atenei medi in Italia per indicatori e che ha oltre 12 mila iscritti con ben 4.309 matricole, mentre i docenti sono 620 e 515 il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. «Negli anni abbiamo speso 70 milioni di euro per interventi strutturali e sull'edilizia e un milione e mezzo per il welfare aziendale e il servizio di counseling è finanziato sino al 2027».

