Il basket cagliaritano piange la scomparsa di Riccardo PanzanCordoglio unanime da tutto il movimento cestistico regionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il mondo del basket cagliaritano è in lutto per la scomparsa di Riccardo Panzan. Classe 1963, è protagonista negli indimenticabili anni ’80 della pallacanestro cittadina segnati dalle imprese dell'Esperia in Serie B.
Nel corso della sua carriera, Panzan aveva vestito anche le maglie di Sulcispes Sant’Antioco e Santa Croce Olbia, facendosi apprezzare ovunque per le sue caratteristiche da ala moderna, capace di aprire il campo con il tiro da fuori e di lottare anche nei pressi del canestro.
Cordoglio unanime da tutto il movimento cestistico regionale, a cominciare dal presidente della Federbasket sarda Tore Serra e dai suoi consiglieri.