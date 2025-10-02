È finalmente al completo il girone G della Europe Cup Fiba, quello dove è stato inserita la Dinamo. Il Rasta Vechta ha vinto entrambe le gare contro i bulgari del Balkan: 79-63 in Germania e 86-79 in trasferta.

La formazione tedesca propone un ex della serie A italiana, il play Kuhse, l'anno scorso 11 punti e 4,4 assist col Tortona, mentre nella coppa europea ha tenuto media di 16 punti ma tirando male da tre.

L'altro elemento di spicco è il play-guardia Verge che nelle due sfide di qualificazione ha girato alla media di 17 punti e 7,5 assist.

Oltre a Sassari e Vechta nel girone G sono presenti lo Sporting Lisbona, che ospiterà il Banco il 15 ottobre nella prima gara, e i rumeni del Valcea.

© Riproduzione riservata