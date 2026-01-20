Prima in Turchia, a Izmir o Smirne come veniva chiamata anticamente, poi a Trieste. Due gare con trasferta in quattro giorni per la Dinamo, che prova a rialzare la testa dopo tre sconfitte di fila, ma soprattutto cerca di recuperare a una condizione accettabile il play Buie e la guardia Johnson. La gara della Europe Cup Fiba si gioca mercoledì alle 16 (ora italiana) e i padroni di casa dell'Aliaga Petkimspor sono a punteggio pieno nel girone.

All'andata la formazione turca ha espugnato il PalaSerradimigni 76-72 nonostante i biancoblù schierassero tutti e sette gli stranieri, con Marshall vicino alla doppia doppia con 15 punti e 8 rimbalzi. Domani invece mancheranno sia l'ala sia la guardia Beliauskas.

L'Aliaga Petkimspor ha come top scorer l'ex Trento Franke (20 punti di media con oltre il 47% dall’arco) e l'esterno Efianay che arriva a 14 punti e distribuisce 4,5 assist a partita. Da segnalare l'ex biancoblù Stanley Whittaker che nella coppa europea ha media di 10 punti e 4,6 assist in 20 minuti, rendimento leggermente superiore a quello avuto a Sassari.

Il vice allenatore Massimiliano Oldoini,dichiara: «L'Aliaga Petkimspor è la squadra che sta dominando il girone. E' molto fisica, intensa, che impone il suo gioco e la sua mentalità aggressiva su entrambi i lati del campo, come è successo nella partita di andata».

© Riproduzione riservata