Dinamo sconfitta dal Trapani 89-78La squadra sassarese chiude il torneo di Trento all'ultimo posto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In gara per tre quarti, il Banco di Sardegna si smarrisce nell'ultima frazione e perde contro Trapani 89-78 la finalina per il terzo posto del memorial Brusinelli, disputato a Trento.
Se contro i padroni di casa di Trento la squadra sassarese aveva fornito una buona prova, contro Trapani è stato fatto un mezzo passo indietro, anche perché i siciliani erano privi di ben quattro giocatori: l'ex biancoblù Cappelletti, il play Notae, le ali Hurt e Alibegovic.
Sino al terzo quarto le due formazioni si sono alternate in testa: 63-59 al 30' per Trapani. Nell'ultima frazione il crollo, con la formazione di Bulleri che è finita anche a -17.
Il tabellino Dinamo Banco di Sardegna: Marshall, Buie 14, Zanelli, Seck ne, Beliauskas 14, Johnson 9, Ceron 1, Casu ne, Vincini 8, Mezzanotte 8, Thomas ,16 McGlynn 8. Allenatore: Bulleri