In gara per tre quarti, il Banco di Sardegna si smarrisce nell'ultima frazione e perde contro Trapani 89-78 la finalina per il terzo posto del memorial Brusinelli, disputato a Trento.

Se contro i padroni di casa di Trento la squadra sassarese aveva fornito una buona prova, contro Trapani è stato fatto un mezzo passo indietro, anche perché i siciliani erano privi di ben quattro giocatori: l'ex biancoblù Cappelletti, il play Notae, le ali Hurt e Alibegovic.

Sino al terzo quarto le due formazioni si sono alternate in testa: 63-59 al 30' per Trapani. Nell'ultima frazione il crollo, con la formazione di Bulleri che è finita anche a -17.

Il tabellino Dinamo Banco di Sardegna: Marshall, Buie 14, Zanelli, Seck ne, Beliauskas 14, Johnson 9, Ceron 1, Casu ne, Vincini 8, Mezzanotte 8, Thomas ,16 McGlynn 8. Allenatore: Bulleri

